В Череповце полицейским пришлось искать подростка, который решил переночевать у друга

15-летнего подростка искали полицейские в Череповце. В полицию обратилась мать мальчика и сообщила, что тот не вернулся домой после школы. Женщина попробовала своими силами искать сына, но результатов поиски не дали.

— На поиски потеряшки был ориентирован весь личный состав. Полицейские проверили адреса возможного нахождения несовершеннолетнего, а также круг его общения. В ходе долгих поисков схожий по приметам ребенок был обнаружен полицейскими на улице Пионерской в Северном районе города, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подросток рассказал инспекторам по делам несовершеннолетних, что после школы встретил друга, они долго гуляли, а потом мальчик решил переночевать у приятеля. Матери об этом он решил не говорить, так как боялся, что она не разрешит.

В отношении матери юного череповчанина полицейские в итоге составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».