В Череповце 6-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Череповце следователи проводят проверку по факту падения 6-летнего ребёнка из окна 3 этажа. Инцидент произошёл на улице Маяковского 17 мая.

«По имеющимся данным, ребенок упал на землю, у него диагностирован перелом лодыжки. Мальчик находится под наблюдением врачей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Как сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на главного врача детской областной больницы № 2, состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. У пострадавшего сотрясение мозга и перелом ноги.

Тяжесть вреда здоровью пострадавшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.