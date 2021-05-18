Как не превратить поход в лес в квест на выживание

18.05.2021 [Общество]
Как не превратить поход в лес в квест на выживание

Лето — время путешествий, рыбалки, охоты и прогулок по лесу. Но это еще и время, когда сотни людей теряются и погибают в лесу и на реках. Так, за летний период 2020 года только в Вологодской области потерялось 139 человек, 10 из них так и не найдены, а 2 погибли. Всего же по данным поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» не находят или находят мертвыми около 3 тысяч человек ежегодно.

Самое ужасное, что заблудиться или пропасть может каждый: профессиональные охотники, бывалые туристы и даже опытные лесники. Никто не застрахован от сердечного приступа, вывихов, переломов или банальной простуды. Ломается техника, налетает ураган, заряжают дожди, и вот уже невозможно выбраться из лесу.

Как не пополнить печальную статистику пропавших людей?

Прежде всего не надеяться на авось и не думать, что с вами такого никогда не приключится. Обязательно брать с собой спутниковый телефон.

Мобильная связь не работает в лесу, вдали от населенных пунктов, около рек. А вот спутниковая связь Thuraya работает. Кроме того, у спутниковых телефонов Thuraya есть функция экстренной связи или кнопка SOS. Благодаря им сообщение с вашими последними координатами тут же появится у заранее выбранного абонента. Это может быть телефон спасателей или ваших родных.

Спутниковые телефоны специально созданы для походных условий, поэтому они легкие, прочные, долго держат заряд (в режиме ожидания — до 80–100 часов), компактные, легко помещаются в карман.

Так ли дорога спутниковая связь?

На самом деле спутниковая связь Thuraya уже стала доступной. Например, стоимость минуты разговора — всего от 53 рублей, SMS — еще дешевле. Родные могут посылать сообщения на ваш спутниковый телефон вообще бесплатно с официального сайта GTNT, оператора спутниковой связи.

Да и на сами телефоны действует беспроцентная рассрочка на 10 месяцев по карте «Халва» от Совкомбанка или карте «Свобода» от Банка Хоум Кредит. Так, современный телефон Thuraya XT-LITE обойдется всего в 5 290 рублей в месяц.

Согласитесь, это несравнимо дешевле стоимости поисковой операции, когда привлекаются десятки людей, дорогостоящая техника и вертолеты. Зачастую расходы на поиски ложатся на плечи родных пропавших людей.

Если решили пойти в лес, отправиться на рыбалку или в поход — не полагайтесь на авось: узнайте прогноз погоды, возьмите необходимые для выживания вещи и спутниковый телефон Thuraya.

 

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