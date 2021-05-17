Жители Вологодской области употребляют сахара в два раза больше нормы

В госдокладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Вологодской области в 2020 году представлен анализ среднедушевого потребления продуктов питания жителями региона.
Выяснилось, что средний объем потребления продуктов питания на душу населения ниже рекомендуемых норм по молочным продуктам (на 27%), фруктам (на 23%), овощам (на 27%). При этом потребление сахара у жителей области выше рекомендуемых норм на 71%, хлеба и макаронных изделий — на 10%, картофеля — на 1%. Это, как отмечается в докладе, способствует росту заболеваемости ожирением среди населения.
«Нарушение структуры питания населения приводит к изменениям пищевого статуса, что способствует развитию неинфекционных заболеваний, составляющих более половины причин смерти населения. Доказано, что вклад питания в развитие болезней сердечно — сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм злокачественных новообразований составляет от 30 до 50%. Оптимальное питание в свою очередь способствует профилактике целого ряда заболеваний», — написано в докладе.