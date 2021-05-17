В Вологде пьяный водитель попал в ДТП

17.05.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего пьяного водителя, попавшего в ДТП. Около 20:30 в Тепличном микрорайоне патрульные обратили внимание на ВАЗ-2112, съехавший в кювет.

«За рулем авто находился молодой человек 1996 г. р., от которого исходил резкий запах спиртного, а речь была несвязная. Медицинская помощь гражданину не требовалась», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Выяснилось, что ранее мужчину уже задерживали пьяным за рулём. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: пьяный водитель, ДТП, задержание, Росгвардия

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