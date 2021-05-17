Более 600 человек до сих пор остаются без электричества в Никольском районе

Три населенных пункта в Никольском районе до сих пор остаются без электричества из-за прогремевшей 15 мая в муниципалитете грозы. Стихия оборвала линии электропередач, сорвала кровли с частных домов и хозпостроек. Некоторые дороги оказались перекрыты из-за поваленных деревьев. Без электричества остались более пяти тысяч жителей в 67 населенных пункта.

— По состоянию на 8 утра 17 мая без электричества оставались 18 населенных пунктов в трех поселениях с количеством проживающих 680 человек, — доложил губернатору в ходе оперативного совещания в областном правительстве глава района Вячеслав Панов.

Пострадали в результате урагана и объекты бюджетной сферы - где-то были сорваны кровли. Ущерб, по словам Панова, составил около 1,2 млн рублей. Средства на восстановление объектов район запросил у областного бюджета.

Он также попросил главу региона дать департаменту лесного хозяйства поручение обследовать лес в районе линий электропередачи и ликвидировать упавшие деревья.