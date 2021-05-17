Книжный фримаркет пройдёт в Вологде 20 мая

Книжный фримаркет пройдёт 20 мая в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

Фримаркет – это свободный обмен вещами, в данном случае – книгами. Это возможность найти нужную книгу, подарить ей вторую жизнь, отыскать редкие книги, которые нельзя купить. «Прочитал книгу – передай другому» - таков основной принцип работы любого книжного фримаркета.

– Что можно приносить? Книги на любых языках, для взрослых и детей, словари, учебники… Все, что можно листать и читать, и чем вы готовы безвозмездно поделиться с другими, – говорят организаторы в анонсе мероприятия. – Старые прочитанные книги превратятся в новые непрочитанные. Сделать подарок незнакомому человеку сможет каждый желающий.

Сообщается также, что книги абонемент библиотеки будет принимать и до начала ярмарки.

Книжный фримаркет пройдёт 20 мая с 10:00 до 14:00 по адресу: Вологда, Марии Ульновой, 1.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.