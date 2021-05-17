Череповчанку и четверых её сообщников осудили за организацию борделя

В Череповце суд огласил приговор 43-летней местной жительнице и четверым мужчинам — её сообщникам — признанным виновными в организации занятия проституцией.

«Подсудимая как руководитель преступной группы выполняла организационно-распорядительные функции, распределяла полученные средства, подбирала и принимала на работу девушек-проституток, организовывала их доставление к клиентам, распространяла устную рекламу о работе своего нелегального агентства», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Остальные обвиняемые обзванивали сауны и бани, распространяя информацию о работе «агентства», принимали заказы, доставляли девушек к заказчикам, собирали деньги и разрешали конфликты. О проделанной работе они отчитывались перед руководительницей.

«В результате ОРМ „проверочная закупка“ 10 февраля 2021 года сотрудники полиции задокументировали противоправные действия подсудимых по организации занятия проституцией пяти девушек за плату», — также говорится в сообщении

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Остальным осуждённым назначены штрафы в 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.