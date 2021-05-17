Вологжанку с туберкулезом принудительно госпитализировали в диспансер

В Вологде суд постановил принудительно госпитализировать в противотуберкулезный диспансер 35-летнюю женщину, которая больна заразной формой данной болезни.

— В судебном заседании установлено, что ответчик с 01.02.2021 находилась на лечении в диспансере с диагнозом ВИЧ 4б стадии, диссеминированный туберкулёз легких, туберкулёз органов брюшной полости, туберкулёз селезёнки, туберкулёз периферических лимфатических узлов. Форма туберкулёза заразная, открытая, с отделением мокроты и гноя, — сообщает прокуратура Вологды.

В процессе лечения женщина самовольно ушла из диспансера. Поскольку она больна туберкулезом, то представляет опасность для окружающих.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.