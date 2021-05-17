Сокольчанка украла 180 бетонных блоков с чужого участка

В Соколе полицейские раскрыли кражу стройматериалов. Потерпевший рассказал, что с его придомового участка пропали 180 бетонных блоков. Он оценил ущерб в 7200 рублей. Подозреваемой оказалась 30-летняя местная жительница. Её задержали.

«Со слов задержанной, она не раз проходила мимо бетонных блоков, и подумала, что они бесхозные. Наняв грузовую машину, злоумышленница вывезла 180 блоков на свою дачу. На данный момент имущество изъято и возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.