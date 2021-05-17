Житель Харовского района задушил сожителя бывшей жены

44-летний житель Харовского района подозревается в убийстве. Трагедия произошла 14 мая в селе Шапша.

По данным регионального управления следственного комитета, в тот день к подозреваемому приехала его бывшая жена с сожителем за деньгами на содержание детей. Мужчины решили немного выпить, но во время застолья между ними вспыхнула ссора. В итоге хозяин повалил 52-летнего гостя на пол и, схватив руками за шею, задушил. Находившейся в другой комнате женщине он сообщил о произошедшем и велел вызвать полицию.

— Мужчина скрыть не пытался и был незамедлительно по подозрению в совершении убийства задержан. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.