У вологжанина, который уснул на вокзале в Иваново, чуть не украли рюкзак

Житель Вологодской области чуть не стал жертвой вора на железнодорожном вокзале в Иваново. 23-летний молодой человек задремал на лавке в зале во время ожидания своего поезда. Этим обстоятельством решил воспользоваться злоумышленник.

— В надежде, что за его действиями никто не наблюдает, он подошел к спящему молодому человеку, поднял рюкзак с пола и попытался покинуть помещение. Однако момент совершения кражи увидел проходивший мимо гражданин, который остановил злоумышленника. Благодаря бдительности молодого человека было пресечено противоправное деяние, — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В отношении 57-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.