Три игрока череповецкого «Алмаза» вызваны в Молодежную сборную России (там играют хоккеисты не старше 20 лет), для участия в учебно-тренировочном сборе, перед Международным турниром «Кубок Черного моря», который пройдет в Сочи с 22 по 24 мая.
Этим турниром, по сути, началась подготовка к Молодёжному чемпионату мира 2022. На первый тренировочный сбор тренерский штаб во главе Игорем Ларионовым вызвал 49 игроков, среди которых и три хоккеиста из Череповца: защитник Тимур Каримов, и нападающие Никита Гуслистов и Александр Агапов.
Три игрока череповецкого «Алмаза» вызваны в Молодежную сборную России
Три игрока череповецкого «Алмаза» вызваны в Молодежную сборную России (там играют хоккеисты не старше 20 лет), для участия в учебно-тренировочном сборе, перед Международным турниром «Кубок Черного моря», который пройдет в Сочи с 22 по 24 мая.
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