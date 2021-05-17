Три игрока череповецкого «Алмаза» вызваны в Молодежную сборную России (там играют хоккеисты не старше 20 лет), для участия в учебно-тренировочном сборе, перед Международным турниром «Кубок Черного моря», который пройдет в Сочи с 22 по 24 мая.



Этим турниром, по сути, началась подготовка к Молодёжному чемпионату мира 2022. На первый тренировочный сбор тренерский штаб во главе Игорем Ларионовым вызвал 49 игроков, среди которых и три хоккеиста из Череповца: защитник Тимур Каримов, и нападающие Никита Гуслистов и Александр Агапов.

