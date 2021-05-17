В 2020 году в Вологодской области «пропал» целый город жителей

17.05.2021 [Общество]

Вологдастат оценил численность постоянного населения Вологодской области на 1 января 2021 года. Она составила 1 млн 151 тыс. человек. Большая часть населения — жители городов. В них проживает 837,2 тыс. человек. Доля городского населения в общей численности занимает 73%. Остальные жители региона — это люди из сельской местности.

За 2020 год общее число жителей области сократилось на 9,4 тысячи человек. Для сравнения: количество жителей Белозерска — 8,9 тысяч человек, в Тотьме проживает 9,8 тысяч человек, в Кириллове — 7,4 тысячи человек. В прошлом году в Вологодской области родились 10749 детей, на 423 малыша меньше, чем годом ранее. При этом смертность в регионе увеличилась. От всех причин 18097 человек, на 1731 человека больше, чем в 2019 году.

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) увеличилась на 41,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 7348 человек. Не все так хорошо в области и с семейной жизнью. Почти четверть новорожденных (26%) — это внебрачные дети. Вне официально зарегистрированного брака родился 2841 ребенок. На 5501 брак в прошлом году пришлось 4253 развода. То есть на каждую 1000 вновь образованных семей пришлось 773 распавшихся.

Важным фактором, влияющим на изменение численности населения, является миграция населения. В 2020 году из Вологодской области уехало на 2055 человек больше, чем приехало. В городской местности миграционная убыль за год составила 2221 человек, а вот в сельской местности сложился прирост — 166 человек.

Из других регионов России в 2020 году прибыли 9,5 тысяч человек, покинули область 11 тысяч человек. В Вологодскую область из стран СНГ и других зарубежных стран прибыли 859 человек, выбыли из области 1390 человек, в результате международная миграционная убыль составила 531 человек.

Тэги: демография

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