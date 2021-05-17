Три человека погибли при пожаре в Тотемском районе

В поселке Советский Тотемского района вечером 16 мая произошел пожар в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 68 квадратных метров, постройка принадлежала 90-летней женщине. Помимо хозяйки, которая не могла передвигаться самостоятельно, в доме жили ее 43-летняя внучка и ее 43-летний гражданский муж, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Пожар, когда дом уже был объят огнем, заметили соседи. Прибывшие на место спасатели разбили окна, чтобы помочь жильцам, но из-за сильного пламени внутрь попасть не смогли. Постройка серьезно повреждена огнем, все жильцы дома погибли.

— Проведенный следователем осмотр выявил место наибольшего прогорания, в районе крыльца-веранды, где находился диван. Там, по некоторым свидетельствам, располагалось место для курения жильцов дома. Престарелая женщина плохо передвигалась и ее тело обнаружили в кровати, а в другой части жилой комнаты на полу — тела мужчины и женщины, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).