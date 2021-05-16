Состояние российских миллиардеров составляет 35% от ВВП страны

Состояние российских миллиардеров превысило треть внутреннего валового продукта страны. Этим термином обозначается обобщенная сумма изготовленных в государстве товаров и услуг, готовых к любому использованию, будь то потребление, экспортирование или накопление.

Исследование выпустила газета Financial Times. В издании подсчитали, какую долю состояния миллиардеров составляют от ВВП страны, в которой они живут. Россия оказалась на первом месте — на миллиардеров страны приходится около 35% внутреннего валового продукта, причем за год доля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов. Отметим, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов имеет состояние в $29 млрд, или 1,7% от ВВП страны.

На втором месте Швеция - у ее миллиардеров 30% от ВВП страны, на третьем - Индия с показателем в 20%.