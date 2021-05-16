В России банки повышают ставки по ипотеке

16.05.2021 [Общество]

В России ухудшаются условия жилищного кредитования. С начала мая шесть из десяти крупнейших банков страны повысили ставки ипотеки по собственным программам либо льготной ипотеки для семей с детьми. Кроме того, продолжается "скрытое" повышение ставок - одни банки постепенно снижают или отменяют популярные дисконты - такие как дисконт за быстрый выход на сделку или за большую сумму кредита, другие - уменьшают партнерские дисконты для риелторов и застройщиков, третьи - не продлевают акционные предложения.

В дальнейшем давление на ипотечную ставку будут оказывать два фактора: новое повышение ключевой ставки на 0,25-0,5%, которое ожидается в III–IV кварталах и завершение программы господдержки-2020.

«Эти факторы дают основание полагать что точка разворота наступила, и длительный тренд на снижение ипотечных ставок, который мы наблюдали последние несколько лет — завершен», — цитирует «Российская газета» слова директора по развитию платформы «Цифровая ипотека» Дмитрия Охрименко.

Тэги: ипотека

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