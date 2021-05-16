В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от Росгвардии во дворах

Ночью сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о том, что по Вологде ездит «Иж Ода», водитель которого, по всей видимости, управляет авто пьяный.

Во время патрулирования улицы Конева сотрудники вневедомственной охраны заметили похожий автомобиль и потребовали у водителя припарковаться на обочине.

— Водитель в ответ на требование свернул во дворы. Сотрудникам Росгвардии совместно с нарядом ДПС удалось заблокировать машину и задержать нарушителя, которым оказался местный житель 1965 г. р. — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

От мужчины резко пахло алкоголем, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Нарушителя передали полицейским.