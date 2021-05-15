В Великом Устюге брат с сестрой перевели мошенникам более 800 тысяч рублей

15.05.2021 [Происшествия]

Мошенник под видом полицейского похитил у брата и сестры из Великого Устюга более 800 тысяч рублей, которые мужчина и женщина специально взяли в кредит. 

Как рассказал устюжанин, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником МВД, сообщил, что вместе с представителем банка расследует электронные мошенничества. Не поверив звонившему, телефонную трубку взяла сестра мужчины.

— Неизвестный задал девушке несколько уточняющих вопросов, после чего попросил её номер телефона. И уже через минуту ей позвонила неизвестная, и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что необходимо срочно закрыть все кредиты, которые оформили на её и брата третьи лица. Брат с сестрой выполнили все указания звонившей. Оформили в двух разных банках займы, перевели все на указанный счет, думая, что таким образом аннулируют кредиты, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге девушка перевела мошенникам 460 рублей, а ее брат — более 360 тысяч. Эти деньги были взяты ими в кредит. 

В результате девушка перевела мошенникам более 460 тысяч рублей, а мужчина более 360 тысяч рублей, взятых в кредит.

Ранее NewsVo сообщал, что в Краснодарском крае полицейские задержали мошенника, который по телефону обманул двух жительниц Вологды. 27-летней и 35-летней потерпевшим на рабочий телефон позвонил мужчина и представился представителем их работодателя. Звонивший рассказал, что сейчас к ним привезут рекламные баннеры, деньги за которые нужно срочное перевести. Поверив злоумышленнику, одна из вологжанок перевела ему 50 тысяч рублей, вторая — 12 тысяч рублей. 

Тэги: дистанционное мошенничество

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