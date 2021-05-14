Вологжанка завоевала бронзу и серебро на Всероссийских соревнованиях среди незрячих спортсменов

Одну серебряную и две бронзовых медали завоевала вологжанка Варвара Бриленкова на Чемпионате России по легкой атлетике (спорт слепых). Соревнования среди незрячих спортсменов проходили с 12 по 14 мая в Уфе.

Вологодскую область представляли Варвара Бриленкова и спортсмен-лидер Олег Подгорнов. Это человек который помогает незрячему спортсмену преодолевать дистанцию, идя обычно впереди и подавая сигналы, помогающие прохождению дистанции. Ребят подготовила к соревнованиям тренер Александра Ермакова.

Варвара Бриленкова завоевала серебряную медаль в беге на дистанции 200 метров, и бронзовую на дистанциях 800 и 400 метров.