Голого мужчину в одних носках заметили на улицах Вологды

На улице Ленинградской в Вологде 13 мая заметили голого мужчину. На нем не было никакой одежды, только носки. Незнакомец шел мимо ДК ПЗ, а потом повернул в сторону улицы Щетинина, сообщает портал Город Во.

Вологжане сняли мужчину на видео и выложили в соцсети. В комментариях в "Онлайн Вологде" горожане предполагают, что могло толкнуть на такой поступок.

«Когда рассчитался с ипотекой. Ничуть не смешно» «Одежду сдуло ветром» «Жарко же».

Были также предположения о том, что мужчина разделся на спор, что он под наркотиками или алкоголем. Кроме того, один из очевидцев заснял, как из проезжающей мимо машины "голыша" ругают за неподобающий вид.