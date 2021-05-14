Голого мужчину в одних носках заметили на улицах Вологды

На улице Ленинградской в Вологде 13 мая заметили голого мужчину. На нем не было никакой одежды, только носки. Незнакомец шел мимо ДК ПЗ, а потом повернул в сторону улицы Щетинина, сообщает портал Город Во.
Вологжане сняли мужчину на видео и выложили в соцсети. В комментариях в "Онлайн Вологде" горожане предполагают, что могло толкнуть на такой поступок.
«Когда рассчитался с ипотекой. Ничуть не смешно»
«Одежду сдуло ветром»
«Жарко же».
Были также предположения о том, что мужчина разделся на спор, что он под наркотиками или алкоголем. Кроме того, один из очевидцев заснял, как из проезжающей мимо машины "голыша" ругают за неподобающий вид.