Пьяный водитель в Вологде пытался скрыться от росгвардейцев

В Вологде сотрудники Росвгардии задержали пьяного водителя.

Около 14:00 им поступила ориентировка на автомобиль «Опель Астра», водитель которого может быть пьян. Схожую по приметам машину заметили на Окружном шоссе. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

«Затем он свернул во дворы одного из домов на ул. Чернышевского, но не справился с управлением, и авто выехало на газон. Из-за руля выбежал гражданин и попытался убежать. Сотрудники Росгвардии догнали нарушителя, от которого исходил запах алкоголя», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный — 26-летний вологжанин — ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Его передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.