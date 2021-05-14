52-летняя вологжанка украла сумку в поликлинике

14.05.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 52-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже чужой сумки и денег с банковской карты.

30-летняя потерпевшая заявила о пропаже сумки и сказала, что внутри лежал телефон и банковская карта. Вскоре после этого ей стали приходить сообщения о списаниях денег с её счёта на общую сумму около 15 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кража произошла в поликлинике и по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемой.

«Задержанная рассказала, что зашла в поликлинику, чтобы узнать часы приема лечащего врача. В зоне ожидания она увидела женскую сумку, которую решила похитить. Ридикюль и, найденный в нем, сотовый телефон злоумышленница выкинула, а чужой банковской картой расплачивалась за покупки. Сходив в магазин 15 раз, женщина потратила более 3 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: кража, банковская карта, уголовное дело

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