Грозы обещают синоптики на выходных в Вологодской области

14.05.2021 [Общество]

Не по сезону теплую, но неустойчивую погоду обещают синоптики вологжанам в эти выходные, 15–16 мая. Так, в субботу на большей территории области пройдут кратковременные дожди с грозами. 

— Атмосфера будет находиться в крайне нестабильном состоянии, поэтому при грозе не исключено и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с, град. Стоить заметить, что конвективные явления (гроза, шквал, ливень, град) часто носят локальный характер и бывает, что проходят мимо метеорологических станций, поэтому остаются не зафиксированными, но не менее опасными для населения. Бонусом за изменчивую погоду, станут достаточно высокие ночные (+9,+14 гр) и дневные (18,+23 гр по востоку до +28 гр) температуры, — отмечают в Вологодском гидрометцентре.

К ночи грозовая активность стихнет. Аналогичная погода сохранится в Вологодской области и в воскресенье, 16 мая, но из-за облачности днем будет прохладнее - +19,+24 градуса. 

В понедельник, 17 мая, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится в регионе и в начале следующей недели. 

Ранее Newsvo сообщал, что в Вытегре 12 мая был побит рекорд максимальной температуры за этот день. В этот день в райцентре было +28,1 градуса по Цельсию, что почти на градус выше, чем 12 мая 1906 года. 13 мая в Великом Устюге воздух прогрелся до +29,5 градусов, что на полградуса больше, чем в тот же день в 2010 году. В Тотьме 13 мая также был побит рекорд 1925 года - воздух в райцентре прогрелся до +27,9 градусов. 

Тэги: гроза, погода, синоптики

ТОП НЕДЕЛИ

Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на 2021 год
Автомобиль Датсун перевернулся во время погони в Вологде
В Вологде полицейские остановили ехавшие по городу авто с копиями «знамени Победы»
В Вологде сильным ветром сорвало крышу со здания на улице Ленинградской
Концерты и парады пройдут в 44 дворах Вологды 9 мая
78-летняя женщина погибла в ДТП в Устюженском районе Вологодской области
«Непростые бюджетники»: депутаты Законодательного собрания отчитались о своих доходах
На перекрестке улиц Октябрьской и Мира в Вологде предлагают оборудовать мини-кольцо
Жители Вологды активно голосуют за благоустройство Затоновского пляжа
Ребёнок пострадал в ДТП в Кич-Городецком районе Вологодской области

Последние новости

Интерактивную экскурсию с элементами документального кино готовят в Вологодском драмтеатре

Работа расскажет о творческом подвиге вологодских артистов во время Великой Отечественной войны

116
0

Администрация школы в Череповце пристыдила родителей, которые не хотят скидываться на охрану учреждения

Сообщение из родительского чата опубликовали в одной из череповецких групп

241
0

В Соколе 14-летнего подростка будут судить за грабёж

Вместе с приятелем он отобрал куртку у 15-летнего потерпевшего

140
0

Жителя Вологодского района осудили за нападение с ножом на собутыльника из ревности

Он получил четыре года колонии особого режима

184
0

В Вытегорском районе хлеб в школы продавали по завышенным ценам

Нарушения в работе ПО «Онего-Хлеб» выявила прокуратура

202
0

40 случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки

30 человек выздоровели, двое умерли

218
0

Жителю Грязовецкого района грозит до двух лет лишения свободы за пьяное вождение

В начале мая его задержали пьяным за рулём мотоцикла. Ранее его уже судили за нарушение ПДД и лишили прав.

195
0

Необычный иммерсивный спектакль по повести Довлатова «Заповедник» готовит Вологодский драмтеатр

После участия в фестивале «Голоса истории» этот спектакль будет идти сразу на трёх площадках театра

174
0

Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?

NewsVo проанализировал данные об избыточной смертности, данные Росстата и ЗАГСов

523
0

Мошенник продал вологжанину несуществующий велосипед

Сумма ущерба составила 31 тысячу рублей

228
0

Вологжанин присвоил оставленные в банкомате деньги

Теперь ему грозит уголовное наказание за кражу

330
0

Волонтёров приглашают на субботник в одну из самых необычных усадеб Вологодской области

Уборка усадьбы Эндоуровых в Шекснинском районе состоится 22 и 23 мая, всех помощников угостят чаем и блинами

339
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Грозы обещают синоптики на выходных в Вологодской области
Интерактивную экскурсию с элементами документального кино готовят в Вологодском драмтеатре
Администрация школы в Череповце пристыдила родителей, которые не хотят скидываться на охрану учреждения
В Соколе 14-летнего подростка будут судить за грабёж
Жителя Вологодского района осудили за нападение с ножом на собутыльника из ревности
В Вытегорском районе хлеб в школы продавали по завышенным ценам
40 случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
 
14.05.2021 [Общество]

Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?

523
0
13.05.2021 [БлогоVO]

На статистику ковида уже как-то все подзабили, а у меня такой вопрос возник

529
0
05.05.2021 [Обзор Прессы]

Змеиный сезон: как избежать встречи с гадюкой

1444
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика