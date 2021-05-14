Грозы обещают синоптики на выходных в Вологодской области

Не по сезону теплую, но неустойчивую погоду обещают синоптики вологжанам в эти выходные, 15–16 мая. Так, в субботу на большей территории области пройдут кратковременные дожди с грозами.

— Атмосфера будет находиться в крайне нестабильном состоянии, поэтому при грозе не исключено и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с, град. Стоить заметить, что конвективные явления (гроза, шквал, ливень, град) часто носят локальный характер и бывает, что проходят мимо метеорологических станций, поэтому остаются не зафиксированными, но не менее опасными для населения. Бонусом за изменчивую погоду, станут достаточно высокие ночные (+9,+14 гр) и дневные (18,+23 гр по востоку до +28 гр) температуры, — отмечают в Вологодском гидрометцентре.

К ночи грозовая активность стихнет. Аналогичная погода сохранится в Вологодской области и в воскресенье, 16 мая, но из-за облачности днем будет прохладнее - +19,+24 градуса.

В понедельник, 17 мая, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится в регионе и в начале следующей недели.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вытегре 12 мая был побит рекорд максимальной температуры за этот день. В этот день в райцентре было +28,1 градуса по Цельсию, что почти на градус выше, чем 12 мая 1906 года. 13 мая в Великом Устюге воздух прогрелся до +29,5 градусов, что на полградуса больше, чем в тот же день в 2010 году. В Тотьме 13 мая также был побит рекорд 1925 года - воздух в райцентре прогрелся до +27,9 градусов.