Администрация школы в Череповце пристыдила родителей, которые не хотят скидываться на охрану учреждения

14.05.2021 [Общество]

В школе № 6 Череповца родителей, которые не хотят сдавать деньги на оплату услуг охраны, пристыдили в одном из онлайн-чатов. Скриншот сообщения, которое администрация образовательного учреждения направила через один из мессенджеров, опубликовали в группе Череповец | Северный | Фанера в соцсети.

 

В этом сообщении говорится, что долг школы по оплате услуг охранному предприятию «Спецохрана» на данный момент составляет более 80 000 рублей. Он образовался из-за того, что, как отмечают в администрации школы, «значительная часть родителей по непонятным причинам игнорирует участие в программе благотворительности по обеспечению безопасности образовательного процесса». Так, планировалось, что за охрану родители каждого ученика будут платить благотворительный взнос по 50 рублей в месяц (в год выходит 450 рублей).

«Однако многие родители почему-то решили, что безопасность их ребенка должны обеспечивать родители других детей. Странная позиция… непорядочная. К сожалению, в каждом стаде есть „паршивая овца“  и в каждом классе есть родители/законные представители, которые распространяют ложную информацию и „подбивают“ других родителей не заниматься благотворительностью. Не слушайте и не подчиняйтесь таким людям. (...) Неужели 50 рублей в месяц настолько непосильная сумма, что многие родители готовы пожертвовать безопасностью своих детей? Ведь со стороны государства на детей выделены значительные денежные средства, все учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно из расчета 68 рублей в день, всех учащихся школа ежегодно обеспечивает учебниками», — говорится в сообщении. 

Далее администрация школы просит родителей внести благотворительные взносы на оплату охраны учреждения. 

NewsVo спросил у помощника мэра Череповца по работе со средствами массовой информации Сергея Климушкина, почему на оплату охранных услуг школе не выделяют средств из муниципального бюджета. 

— Физическая охрана учеников школ не в ходит в полномочия муниципалитета. Город обязан обеспечить коммунальные услуги в школе и безопасное функционирование здания. В случае, если на федеральном уровне муниципалитетам будут предоставлены полномочия по обеспечению физической охраны в школах, мы оцениваем затраты на это в сумму, порядка 100 млн руб. ежегодно, — пояснил Климушкин. 

По его словам, школы могут привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Родители вправе перечислять добровольные пожертвования на счет образовательного учреждения, но могут и отказаться от перечисления средств – это их право. Требования к родителям в обязательном порядке сдавать денежные средства являются незаконными.

— В связи с событиями в Казани распоряжение об усилении контроля направлено во все школы. Полицейские и сотрудники управления образования проверили безопасность всех школ, полную проверку детских садов специалисты управления образования провели еще до 30 апреля. Во всех школах и детских садах имеется тревожная кнопка, организован пропускной режим. В школах на входе находится вахтер или сотрудник частного охранного предприятия, входы оборудованы металлоискателями. Вопросы безопасности рассмотрены на педсоветах, еще раз провели инструктажи с педагогами, классные часы с детьми, — также отметил Сергей Климушкин. 

Журналисты youtube-канала «Редакция» в своем выпуске о трагических событиях в Казани выяснили, как охраняются школы в России. За безопасность учеников персонально отвечает директор, и у него, как правило, есть три варианта. Первый - привлечь вневедомственную охрану Росгвардии, второй - нанять ЧОП, третий - привлечь кого-то из штатных сотрудников. Этот вариант самый дешевый, поэтому неудивительно, что во многих школах охраной занимаются пенсионеры и отставные военные. В России на данный момент не существует единого стандарта безопасности школ и единой системы финансирования их охраны. 

Тэги: школы, дети, охрана, родители

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