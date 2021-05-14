Жителя Вологодского района осудили за нападение с ножом на собутыльника из ревности

Суд огласил приговор 53-летнему жителю Вологодского района, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

Инцидент произошёл в ночь на 29 марта 2020 года в квартире 62-летнего потерпевшего в посёлке Сосновка, где также жил подсудимый и его сожительница. Мужчины были пьяны. Обвиняемый приревновал женщину к пострадавшему и напал на него с ножом.

«В квартиру в этот момент прибыл сын потерпевшего, а злоумышленник, опасаясь быть задержанным, скрылся с места совершения преступления. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Ранее обвиняемого уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет колонии особого режима.