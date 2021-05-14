В Вытегорском районе хлеб в школы продавали по завышенным ценам

Нарушения ценообразования, допущенные потребительским обществом «Онего-Хлеб» при организации питания школьников, выявила в Вытегорском районе прокуратура.

— По результатам выборочной проверки были выявлены нарушения ценообразования в части завышения предельных максимальных размеров наценок на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания в общеобразовательных организациях, а именно на хлеб Дарницкий, яблоки, котлеты куриные, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес председателя организации вынесено представление об устранении нарушений, оно находится на рассмотрении. Кроме того, решается вопрос о привлечении потребительского общества к административной ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).