Интерактивную экскурсию с элементами документального кино готовят в Вологодском драмтеатре

Работа над интерактивной экскурсией с элементами документального кино идёт в эти дни в Вологодском драматическом театре.

Театрализованная онлайн-экскурсия с элементами документального кино «Искусство, помогающее жить» будет рассказывать о творческом подвиге артистов во время Великой Отечественной войны, о том, о том, что в годы войны вологодский театр не прекращал свою работу. Бригады актеров выступали в санитарных поездах, в армейских частях и госпиталях.

– Материалы для экскурсии собрал историк театра Борис Ильин. Для этого он обращался в государственный архив и в вологодский архив. На основе этих материалов режиссёр Сергей Закутин сейчас снимает видео для экскурсии, – рассказали NewsVo в Вологодском драматическом театре.

Реализация мероприятия стала возможна благодаря победе театра в грантовом конкурсе «Школа филантропии» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Увидеть экскурсию «Искусство, помогающее жить» зрители смогут 22 июня на сайте Вологодского драматического театра и в группе театра в социальной сети.