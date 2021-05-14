Жителю Грязовецкого района грозит до двух лет лишения свободы за пьяное вождение

В Грязовецком районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, задержанного пьяным за рулём мотоцикла без номеров. Инцидент произошёл в начале мая.

При проверке выяснилось, что за 2020 год в отношении мужчины уже было возбуждено два уголовных дела за аналогичные преступления.

«По приговору Вологодского городского суда Вологодской области ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчине грозит до 300 тысяч рублей штрафа, либо до двух лет лишения свободы.