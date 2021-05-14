Необычный иммерсивный спектакль по повести Довлатова «Заповедник» готовит Вологодский драмтеатр

Необычную иммерсивную постановку по повести Сергея Довлатова «Заповедник» готовит для фестиваля «Голоса истории» Вологодский драматический театр.

Премьера спектакля состоится вечером 2 июля в Консисторском дворе Вологодского кремля.

Иммерсивный театр – это один из самых молодых видов театрального искусства. Так называют постановки, в которых аудитория становится соучастником действия. Иногда зрители могут проявлять инициативу, либо актёры взаимодействуют с гостями.

– «Заповедник» – одно из самых известных и популярных произведений Сергея Довлатова. По сюжету писатель Борис Алиханов (роль которого исполнит актёр Мурад Халимбеков) приезжает на лето в музей-заповедник «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена (актриса Надежда Галанцева) сообщает ему о решении эмигрировать, – говорится о спектакле на странице театра.

Режиссер постановки – Дмитрий Ефремов. Вологодские зрители уже знают его по постановке «Человек из Подольска».