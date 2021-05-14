Волонтёров приглашают на субботник в одну из самых необычных усадеб Вологодской области

Ансамбль «Диво-град» приглашает волонтёров принять участие в уборке территории усадьбы Эндоуровых 22 и 23 мая.

Усадьба Эндоуровых – одна из самых необычных усадеб Вологодской области. Она находится в деревне Братково в Шекснинском районе. Внешне строение напоминает европейский замок, поэтому здесь часто проводят фотосессии.

– Ансамбль «Диво-град» гостеприимно угостит всех помощников чаем с блинами. В гостевом доме можно будет отдохнуть и умыться. Инвентарь – грабли, перчатки – предоставит АУК ВО «Вологдареставрация». Помощь в проведении субботника и вывозе мусора окажет администрация Шекснинского района, – сообщают организаторы.

Основной субботник пройдёт 22 мая с 11.00 до 15.00, но можно приехать и 23 мая.

Волонтёры, которые собирают часы за участие, могут зарегистрироваться на мероприятие на сайте Добро.ру.