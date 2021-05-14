Находящегося в федеральном розыске мужчину заметили на кладбище в Череповце и задержали

В Череповце участковый случайно заметил на кладбище мужчину, который с июня прошлого года находился в федеральном розыске.

По данным пресс-службы областного УМВД, полицейский прибыл на кладбище из-за сообщения о пропаже металлических ограждений. Передвигаясь по территории, полицейский заметил мужчину, который, увидев стража правопорядка, бросился бежать.

— Данное поведение вызвало подозрение у правоохранителя. Неизвестный попытался скрыться в гаражах, но был задержан. По словам гражданина, он приехал навестить могилу близкого ему человека, на вопрос, почему стал скрываться от полицейских, ответить не смог. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Уже в отделе выяснилось, что мужчина не имеет постоянной регистрации и находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до года.

Сейчас 35-летний череповчанин помещен в следственный изолятор.