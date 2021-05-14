Виртуальный концертный зал открылся в ДК «Солдек» в Соколе

Виртуальный концертный зал открылся во Дворце культуры «Солдек» в районном центре Сокол Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, этот ДК был капитально отремонтирован по программе Губернатора в 2019-2020 годах. А в прошлом году попал в число победителей конкурсного отбора на предоставление субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в городах России в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

Современное звуковое и мультимедийное оборудование стоимостью один миллион рублей было приобретено за счет средств федерального бюджета. Это уже двенадцатый по счёту виртуальный концертный зал в Вологодской области. Другие залы уже работают в Вологде, Череповце, Верховажье, Тарноге, Молочном, Великом Устюге, Вытегре, Соколе, Красавино, Харовске и Кириллове.

Как рассказал на открытии зала исполняющий обязанности начальника Департамента культуры области Дмитрий Климанов, нацпроект «Культура» реализуется в Российской Федерации с 2019 года. В период с 2019 по 2024 годы на модернизацию сферы в целом по стране направят более 130 млрд. рублей. В Вологодской области только в рамках нацпроекта будет направлено более миллиарда рублей на модернизацию учреждений культуры.

– Организованные через виртуальный концертный зал онлайн-трансляции помогут зрителям создать атмосферу личного присутствия на событиях всероссийского и мирового масштаба. Новые технологии дают возможность знакомиться с академическим искусством любому желающему и создают равные для всех жителей России возможности доступа к шедеврам музыкальной культуры. Концерты и проекты отечественных и зарубежных звезд теперь доступны для любой, самой отдаленной точки страны, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Так, например, первой в новом виртуальном концертном зале ДК «Солдек» прозвучала волшебная история под аккомпанемент классической музыки в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

Сообщается, что в Соколе есть ещё один один виртуальный концертный зал. Но он находится в Вологодской кадетской школе-интернате имени Белозерского полка и попасть на трансляции концертов в нём могут только учащиеся, педагоги и работники школы. А новый зал в ДК «Солдек» будет доступен для всех жителей Сокола.