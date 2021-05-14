Москвича, который обманул жителя Вологды на 2 млн рублей при покупке автокрана, осудили условно

Суд вынес приговор 51-летнему жителю Москвы, который обманул вологжанина на 2 млн рублей при покупке автокрана. Инцидент произошел в феврале 2018 года.

В материалах дела говорится, что злоумышленник, увидев в интернете объявление о продаже автокрана «Ивановец» одной из московских компаний. Выдавая себя за покупателя, мужчина получил копии документов на технику, однако использовать их он решил в корыстных целях. На другом сайте он опубликовал сообщение о продаже этого же крана, выдав себя за его собственника.

— Вскоре объявлением заинтересовался один из вологжан. В ходе телефонных переговоров с мошенником потерпевший договорился о просмотре техники, а в дальнейшем съездил в Москву, где ему продемонстрировали предстоящую покупку, а также сделали значительную скидку в цене, — сообщает прокуратура Вологды.

Потерпевший позже расскажет следователям, что, вернувшись в Вологду, занял деньги и перевел на указанный мошенником счет 2,1 млн рублей. Обман раскрылся только тогда, когда мужчина приехал забирать имущество в столицу. Тогда и выяснилось, кто на самом деле является собственником крана.

Личность злоумышленника установили благодаря записям с камер наблюдения в одном из ТЦ, где тот обналичивал деньги. В ходе следствия потерпевшему была выплачена сумма ущерба, поэтому тот не настаивал на строгом наказании.

В итоге суд приговорил москвича к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.