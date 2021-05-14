Отопительный сезон в Череповце все-таки решили завершить на этой неделе

С 14 мая завершится отопительный сезон в Череповце, такое решение было принято из-за пришедшей в регион жары.

— Прочитали ваши комментарии, послушали мнения директоров школ и детских садов. С каждым новым днем прогноз погоды на выходные становится все более летним, а на смену затяжным дождям приходят ливни с грозами. Очевидно, что с холодными батареями будет лучше, — пишет в соцсети Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде отопление начали отключать с 12 мая, а вот мэрия Череповца изначально заявила, что из-за дождливых и прохладных выходных было принято решение не прекращать подачу тепла до 17 мая.