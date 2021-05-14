Отопительный сезон в Череповце все-таки решили завершить на этой неделе

14.05.2021 [Общество]

С 14 мая завершится отопительный сезон в Череповце, такое решение было принято из-за пришедшей в регион жары. 

— Прочитали ваши комментарии, послушали мнения директоров школ и детских садов. С каждым новым днем прогноз погоды на выходные становится все более летним, а на смену затяжным дождям приходят ливни с грозами. Очевидно, что с холодными батареями будет лучше, — пишет в соцсети Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде отопление начали отключать с 12 мая, а вот мэрия Череповца изначально заявила, что из-за дождливых и прохладных выходных было принято решение не прекращать подачу тепла до 17 мая. 

Читайте также:

Тэги: отопительный сезон

ТОП НЕДЕЛИ

Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на 2021 год
В Вытегорском районе расследуют обстоятельства гибели супружеской пары на охоте
Автомобиль Датсун перевернулся во время погони в Вологде
В Вологде полицейские остановили ехавшие по городу авто с копиями «знамени Победы»
Концерты и парады пройдут в 44 дворах Вологды 9 мая
78-летняя женщина погибла в ДТП в Устюженском районе Вологодской области
«Непростые бюджетники»: депутаты Законодательного собрания отчитались о своих доходах
В Вологде сильным ветром сорвало крышу со здания на улице Ленинградской
На перекрестке улиц Октябрьской и Мира в Вологде предлагают оборудовать мини-кольцо
Жители Вологды активно голосуют за благоустройство Затоновского пляжа

Последние новости

Волонтёров приглашают на субботник в одну из самых необычных усадеб Вологодской области

Уборка усадьбы Эндоуровых в Шекснинском районе состоится 22 и 23 мая, всех помощников угостят чаем и блинами

86
0

Находящегося в федеральном розыске мужчину заметили на кладбище в Череповце и задержали

Череповецкий участковый прибыл на кладбище, чтобы раскрыть кражу ограждений, и увидел убегающего мужчину

164
0

Виртуальный концертный зал открылся в ДК «Солдек» в Соколе

Звуковое и мультимедийное оборудование стоимостью один миллион рублей было приобретено и установлено в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» 

135
0

Москвича, который обманул жителя Вологды на 2 млн рублей при покупке автокрана, осудили условно

Злоумышленник представился собственником крана и договорился с потерпевшим о сделке, получив за нее деньги. На самом же деле имущество принадлежало другому лицу. 

176
0

Депутат Госдумы предложил ввести пособие для пенсионеров на покупку медицинских масок

Иван Сухарев выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели

192
0

В Вологде загорелся кабельный ящик столба на улице Ленинградской

Искрящийся столб вологжане снимали на видео и выкладывали в соцсети

293
0

Премьера снимавшегося в Вологодской области фильма «Афроамериканец» состоится 15 мая в Череповце

Это будет презентация режиссёрской версии фильма и творческая встреча с режиссёром Сергеем Задориным

201
0

Племенных овец из Вологодской области отправляют на экспорт в Узбекистан

Сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора были оформлены ветеринарные сертификаты на 142 племенные овцы

234
0

Ураганным ветром в Вологде повалило деревья и оборвало провода

Об этом в соцсети сообщил мэр города Сергей Воропанов

1505
0

В Вологде сильным ветром сорвало крышу со здания на улице Ленинградской

Инцидент произошел вечером 13 мая в доме №97Б

2446
0

Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых рожать и воспитывать детей, отдавать их РПЦ

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — говорит Кирилл

787
0

Регоператор отказывается вывозить мусор из трех деревень Череповецкого района из-за плохих дорог

Речь идет о деревнях Плешаново, Шайма, Хемалда

752
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Волонтёров приглашают на субботник в одну из самых необычных усадеб Вологодской области
Находящегося в федеральном розыске мужчину заметили на кладбище в Череповце и задержали
Виртуальный концертный зал открылся в ДК «Солдек» в Соколе
Москвича, который обманул жителя Вологды на 2 млн рублей при покупке автокрана, осудили условно
Отопительный сезон в Череповце все-таки решили завершить на этой неделе
Депутат Госдумы предложил ввести пособие для пенсионеров на покупку медицинских масок
В Вологде загорелся кабельный ящик столба на улице Ленинградской
 
13.05.2021 [Общество]

«Спасибо, парни! Вечер был незабываемый!»: в Вологде волонтеры помогают попавшим в беду водителям

1143
0
13.05.2021 [БлогоVO]

На статистику ковида уже как-то все подзабили, а у меня такой вопрос возник

474
0
05.05.2021 [Обзор Прессы]

Змеиный сезон: как избежать встречи с гадюкой

1422
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика