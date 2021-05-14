Депутат Госдумы предложил ввести пособие для пенсионеров на покупку медицинских масок

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы России, направил письмо в Министерство труда с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты.

Как сообщает RT, в своём обращении депутат отмечает важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки. При этом пенсионеры наиболее уязвимы и подвержены тяжёлым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях. В то же время они могут быть финансово стеснены в вопросе регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в тексте обращения.

Чтобы не допускать злоупотреблений, депутат предлагает выдавать пособие в виде именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать деньги исключительно на установленные цели.