Ураганным ветром в Вологде повалило деревья и оборвало провода

13.05.2021 [Общество]

Вечером 13 мая порывы ветра в Вологде достигали скорости до 21 метра в секунду. 

— Из-за шквалистого ветра в Вологде за один вечер стало на 6 деревьев меньше. Падая, они повредили линии электропередач на улицах Ананьинская, 56, Чернышевского, 106, Энгельса, 46, Кирпичная, 21, — сообщил в соцсети мэр города Сергей Воропанов. 

Кроме того, произошла авария на подстанции на улице Солодунова, из-за нее без электричества остались более 180 домов. Обрыв проводов также зафиксирован на Клубова 66а, Преображенского, 11, Ленинградская, 150. На перекрёстке улиц Дальняя и Доронинская рекламный щит упал на провода уличного освещения.

Ранее NewsVo сообщал, что в результате сильного порыва ветра сорвало часть кровли со здания № 97Б по улице Ленинградской. Элементами крыши повреждено семь припаркованных автомобилей, оборвана контактная сеть троллебусов, произошло возгорание проводов. 

Тэги: ветер

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