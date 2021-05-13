Ураганным ветром в Вологде повалило деревья и оборвало провода

Вечером 13 мая порывы ветра в Вологде достигали скорости до 21 метра в секунду.

— Из-за шквалистого ветра в Вологде за один вечер стало на 6 деревьев меньше. Падая, они повредили линии электропередач на улицах Ананьинская, 56, Чернышевского, 106, Энгельса, 46, Кирпичная, 21, — сообщил в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Кроме того, произошла авария на подстанции на улице Солодунова, из-за нее без электричества остались более 180 домов. Обрыв проводов также зафиксирован на Клубова 66а, Преображенского, 11, Ленинградская, 150. На перекрёстке улиц Дальняя и Доронинская рекламный щит упал на провода уличного освещения.

Ранее NewsVo сообщал, что в результате сильного порыва ветра сорвало часть кровли со здания № 97Б по улице Ленинградской. Элементами крыши повреждено семь припаркованных автомобилей, оборвана контактная сеть троллебусов, произошло возгорание проводов.