Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых рожать и воспитывать детей, отдавать их РПЦ

13.05.2021 [Общество]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал беременных женщин, которые не могут воспитывать детей, не делать аборт, а рожать и отдавать ребенка на воспитание Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на обращение патриарха к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению сообщает ТАСС. 

«Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <…>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот — будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал патриарх.

Пресс-служба Синодального отдела РПЦ сообщает, что сейчас церковь "реализует более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив". Среди них свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми людьми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 структур помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

Тэги: патриарх, аборты, дети, демография

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