В Вологодском районе задержали двух наркоторговцев

В Вологодском районе полицейские задержали двух жителей областной столицы, подозреваемых в сбыте наркотиков.

20-летний и 22-летний мужчины продавали вещества через интернет. Покупатели забирали наркотики из тайников-закладок, которые делали подозреваемые. В ходе личного досмотра, а также в тайниках и квартире мужчин полицейские нашли около 700 граммов запрещённых веществ: около 200 граммов наркотика растительного происхождения и около 500 граммов «синтетики».

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.