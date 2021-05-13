«Спасибо, парни! Вечер был незабываемый!»: в Вологде волонтеры помогают попавшим в беду водителям

В Вологде существует сообщество автомобилистов «Помощь на дорогах Вологодчины». Это группа в социальной сети, где на данный момент состоят более 11 тысяч человек. Если водителю нужна помощь – застрял в сугробе или в грязи, заглох автомобиль и нужно завестись, пробило колесо или что-то ещё – он может написать объявление в группу и другие местные водители придут ему на помощь. Причём сделают это совершенно бесплатно.

Почему люди могут поехать поздно вечером спасать незнакомого им человека? Зачем им это нужно? И кто эти спасатели-добровольцы? Эти и другие вопросы корреспондент NewsVo задал создателю сообщества «ПНД35» - вологжанину Игорю.

Просьба о помощи и ответ на странице сообщества «ПНД35»

– Игорь, расскажите, кто вы и почему решили помогать автомобилистам?

– Фамилию называть, пожалуй, не стоит. У меня даже мало кто из друзей знает, что я этим занимаюсь. Зачем? Я – работник дорожного хозяйства. Работаю за рулём. Сами знаете, что если что-то случается на машине, то в первую очередь все звонят родственникам, друзьям. И мне самому тоже часто звонят, а я - то в командировке, то в рейсе. Приходилось перенаправлять звонивших другим своим знакомым.

Видел, что в автомобильных сообществах в социальных сетях то тут, то там выскакивают объявления: «Застрял там-то», «Нужно машину прикурить», «Аккумулятор сел». Вот и пришла идея сделать такую специальную площадку, чтоб уж если с машиной что-то случилось, то писать именно сюда, а не раскидывать по разным пабликам.

– Давно создали группу?

– Примерно два с половиной года назад. Сейчас в ней порядка 11 тысяч человек. И это не накрученные, все участники – живые люди, вологодские.

– Как это работает? Вот, к примеру, спустило у человека колесо, он пишет вам…

– Есть два варианта. Либо написать в сообщения сообщества и админ опубликует информацию от имени сообщества. Либо можно самому написать на главной странице группы, но тогда его увидят только те, кто подписан на группу и поставил «галочку» - «получать уведомления», а все остальные это сообщение увидят только если специально зайдут в группу. Поэтому если я увидел, что кто-то написал на стену, то делаю скриншот этого сообщения и публикую его от имени группы. В таком случае это сообщение увидят все подписчики.

Скриншот страницы сообщества «ПНД35»

– С какими просьбами о помощи обычно обращаются?

– Зимой процентов 80 из всех обращений это «машина не завелась», 20% - «застрял в сугробе». Если летом, то 80% - «я застрял в грязи».

– Как нужно написать сообщение, чтобы точно помогли?

– Мы даже в шапке группы все эти пункты прописали: что случилось, где случилось, какая помощь нужна, фото: машины, место нахождения (карта), как с вами связаться. А то многие пишут просто: «Машина сломалась! Помогите!» А что за машина, где она находится, как с водителем связаться – не понятно.

– И что, сразу кто-то выезжает?

– Часто я сам выезжаю. А в последнее время подписчики чаще, чем я, откликаются.

– Кто же эти удивительные люди, которые в любое время суток, в любую погоду отправляются кого-то вытаскивать?!

– Большинство участников группы, из тех 11 тысяч человек, это водители, которые вступили в группу «на случай». А есть такой костяк участников, есть такая каста людей, которые любят всякие офф-роуд мероприятия, любят в грязи поковыряться, застрять где-то на подготовленных машинах с лебёдками. Такие даже сами мне пишут: «Если будет какое сообщение, сразу присылай, мы поедем!» Таких немного, но процентов 5-7 от всех участников. Они постоянно на связи, мониторят сообщения, вдруг что случиться, чтобы сразу поехать. Например, едет человек на дачу на выходные, он мне пишет: «В выходные буду в Междуреченском районе, если буду нужен, сразу пиши мне». Бывает, я выложил скрин просьбы о помощи, пять секунд и уже кто-то пишет «я выехал».

– Удивительные люди!

– Да, я сам каждый раз очень радуюсь. У меня у самого, честно говоря, был такой случай, что я не смог зимой завестись, аккумулятор сел. Я только написал в группу, минуты через четыре человек уже ко мне приехал.

Видео на стене группы «ПНД35» от 19 апреля этого года.

– Были ли какие-то особые происшествия?

– Обычно всё банально. Если вы полистаете группу, то там сообщений – море, вы устанете листать. Но были и такие, например, что молодёжь поехала кататься, застряли в поле, закинули сообщение. Там же ещё каждый раз комментарии сыплются, советы, «трави колёса побольше». Кто-нибудь напишет: «Я выехал». А другой посмотрит и добавит: «Ну, давай и я выеду». И у нас были такие случаи, когда около восьми машин выдёргивали одну! Одна застряла хорошо, вторая приехала – тоже застряла, третья приехала – и она застряла, и так далее.

Бывает, что человек застрял в пять часов вечера, и народ ему до пяти утра в поле помогает.

Примерно месяц назад человек на «Ниве» застрял. Так он потом пост благодарности написал, выложил фотографию со своими помощниками, говорит: «Спасибо, парни! Вечер был незабываемый!»

– Вы ведёте статистику? Подсчитывали случаи, скольким помогли?

– Честно говоря, некогда считать. Запомнилось, например, этой зимой, когда дикие морозы были под -30. В первый же день утром мне пришло, наверное, семьдесят сообщений. Я просто их читать не успевал.

– Все не завелись?

– Да. Вчера было -15, сегодня утром все встали и -28, на работу всем ехать, а никто не завёлся. Тут такой ажиотаж начался! Повезло, что у меня было свободное время и я просто не отходил от компьютера, телефоны с двух рук, ничего, справились. Зато за этот день в группе прибавилось порядка тысячи новых участников. Сарафанное радио!

– Кто все эти люди, которые охотно откликаются на просьбы совершенно незнакомых им людей?

– Все водители, само собой, но род деятельности у всех разный. Например, есть фотограф, он часто выезжает на природу, ищет красивые кадры. У него полноприводная машина, это пригождается. Есть торговики, которые постоянно туда-сюда курсируют по городу. Менеджеры. Продавцы. Совершенно разные люди.

Скриншот страницы сообщества «ПНД35»

– Бывали необычные просьбы о помощи?

– Сильно-то необычных нет. Пару лет назад зимой мы как-то приехали к дачам около Дикой. Там дедушка на машине слетел с дороги. Не рассчитал, съехал в сугроб и сам не мог выехать. В группу-то писал понятно, что не сам дедушка, а племянник, который с ним сидел. Я был за рулём неподалёку, и мы с друзьями поехали к ним. Приехали, а дед с племянником сидят в машине, трескают солёные огурцы из банки, нас угостили. Мы им помогли выбраться, познакомились, они нас в баню пригласили. Но уж до бани-то, конечно, дело не дошло.

– Бывало, что выезжали помогать, познакомились и теперь дружите?

– Далеко за примером ходить не надо. Администратор нашего сообщества – Лиза. Мы пару раз выезжали на её сообщения. Пока вытаскивали, познакомились. Она человек небезразличный и в компьютерах хорошо разбирается. Сейчас она у нас в сообществе отвечает за креатив, и за людей, которые обращаются.

– Есть ли такие обращения, на которые не реагируете?

– Реагируем на все, но… К примеру, девушка скидывает сообщение: «Я на парковке у РИО, вышла, а машина не заводится. Помогите!» На такие сообщения люди не любят ездить, потому что возле неё на парковке в тот момент было ещё машин 500. Подойди к любому, он прикурит. Это понятно, когда ты в поле один и больше никуда. А та девушка так никуда и не сходила, и у нас парень ездил с Гагарина её прикуривал.

– Молодец!

– Парень – молодец, а девчонке было лень из машины выйти.

– Часто вы сам выезжаете на просьбы о помощи?

– Первое время часто выезжал, сейчас другие успевают перехватывать. Есть такие участники, кто по два раза в день выезжает помогать. А есть такие, кто выезжает не часто, но стабильно. При этом, все помогают безвозмездно, никакой финансовой поддержки у нас нет, а ребята и колёса себе пробивают, и глушители срывают, пока других вытаскивают. Из недавних выездов на призывы о помощи, например, отличились Серёга Исупов, Виктор Игошкин, Кирилл Кукушкин, Павел Морозов, Александр Иванов. И многие другие! Не расстроить бы тех, кого не перечислил. Но они всё равно не ради славы это делают. Многие из помощников даже в соцсетях не под своим именем зарегистрированы.

Сейчас уже бывает, что меня в городе нет, уехал в командировку, а тут что-то происходит: одни обращаются за помощью, другие принимают заявку, третьи выезжают и помогают. Вроде я ничего не сделал, а вроде и помог.

