Ночью в Череповце задержали собиравшегося прыгнуть с балкона мужчину

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, собиравшегося прыгнуть с балкона восьмого этажа дома на улице Красной.
Сообщение об инциденте поступило около 2:00 от жильцов дома, которых мужчина разбудил своими криками. Дверь в его квартиру была закрыта, но спустя некоторое время хулиган вышел и попытался убежать.
«Он вел себя очень агрессивно, выкрикивал различные несвязанные фразы и, возможно, находился под воздействием запрещенных препаратов. Сотрудники вневедомственной охраны заметили на поясе мужчины подвешенный нож и задержали гражданина», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области
Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.