17-летняя череповчанка украла 700 тысяч рублей из квартиры знакомого

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в краже денег из квартиры знакомого.

По версии следствия инцидент произошёл 10 мая. Узнав о том, что 34-летний потерпевший хранит крупную сумму в своей квартире на Кирилловском шоссе, подозреваемая незаконно проникла туда и украла 700 тысяч рублей.

Девушке грозит крупный, штраф, либо принудительные работы, либо до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.