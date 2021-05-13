Футболисты «Динамо-Вологда» одержали победу над командой из Вышнего Волочка

«Динамо-Вологда» с победы начало выступление в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд III лиги.

Вологжане накануне обыграли ФК «Волочанин», из Высшего Волочка со счетом 4:0, забив по два мяча в первом и во втором таймах. В первые сорок пять минут счёт открыли два Владислава, Комиссаров и Беляев. После перерыва Владислав Беляев оформил дубль, с двумя мячами с ходу возглавив гонку бомбардиров. А окончательный счёт в матче установил капитан "бело-голубых", Владимир Парняков, пробив пенальти на 75-й минуте матча.

«Динамо-Вологда» сейчас делит 2-3 место с тверской СШОР, обе команды имеют одинаковые показатели. Во втором туре вологжане примут ФК «Череповец - СШОР Витязь», который в первом туре напомним обыграл «Ростов Великий» со счетом 2:0. Игра «Динамо-Вологда» - «Череповец - СШОР Витязь» пройдет 19 мая.

