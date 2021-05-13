Три человека пострадали в ДТП на Октябрьском мосту в Череповце

В аварии на Октябрьском мосту в Череповце получили травмы три человека. ДТП произошло около 22 часов 12 мая.

По данным городского отдел ГИБДД, 37-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ладой Ларгус». В результате женщина с различными травмами была доставлена в областную больницу, водитель отечественного авто был осмотрен медиками скорой помощи и оставлен на месте. В ДТП также пострадала пассажирка «Лады», ей назначено амбулаторное лечение.

Город Че со ссылкой на очевидцев аварии сообщает, что у «Авео» был неисправен руль.