Житель Северодвинска продал вологжанину старые колеса под видом новых

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Северодвинска, обвиняемого в мошенничестве.

«Как установлено в ходе расследования, в апреле 2020 обвиняемый, находясь в г. Северодвинске нашел бывшие в употреблении автомобильные колеса, которые решил забрать себе и продать. После чего обвиняемый разместил в сети „Интернет“ на сайте „Авито“ объявление о продаже автомобильных колес общей стоимостью 38000 руб., при этом к объявлению он намерено прикрепил фотографию аналогичных новых колес, которую он взял из сети „Интернет“», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

На объявление откликнулся потерпевший. Получив посылку, он увидел, что полученные колёса другой марки, диаметра и сильно изношены.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.