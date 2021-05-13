На бульваре Пирогова в Вологде погибли высаженные рядом с «зебрами» кусты

Как пережил зиму реконструированный бульвар на улице Пирогова в Вологде, оценили чиновники, архитекторы «Лаборатории городской среды», представители ТОСов и депутаты. Выяснилось, что необходим гарантийный ремонт.

«Замечания есть. С точки зрения гарантийных работ это облупившаяся краска, потертости, некоторые вопросы озеленения. В частности, погибли высаженные кусты рядом с пешеходными переходами. Все замечания, которые можно устранить по гарантии, переданы в работу. Что касается эксплуатации объекта, то это уже не первая наша встреча с подрядчиком по этому вопросу. В зимний период снег не вывозился вовремя, складировался на газонах и пешеходных переходах, также после зимы осталось много мусора. Буквально на днях подрядчик привел в порядок территорию по всей длине бульвара от Чехова до Советского проспекта, будем контролировать и дальнейшее содержание», — прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Архитекторы отмечают, что необходима также очистка плитки на всем протяжении бульвара, установка полусфер, чтобы не допускать проезда машин, где это не предусмотрено. Нужно провести работы по озеленению: кронирование старых деревьев и посадка новых кустарников, чтобы сформировать зеленый фон. Рабочим также предстоит привести в порядок информационные стенды, разговорные трубы, фонари, сообщает пресс-служба городской администрации.