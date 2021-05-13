Житель Вологды тратил пенсию с карты умершего инвалида

Вологжанин не сообщил о смерти проживавшего в его квартире инвалида и четыре месяца тратил пенсию, которую перечисляли на карту умершего.

Как установлено судом, в 2012 году подсудимый пустил пожить в свою квартиру мужчину-инвалида. Из-за проблем со здоровьем тот не выходил на улицу, поэтому сказал пин-код от своей банковской карты, на которую приходила пенсия, хозяину жилья. Он покупал продукты и оплачивал коммуналку.

— В сентябре 2019 года инвалид скончался, а вологжанин не сообщил об этом в соответствующие органы и в период с октября 2019 по январь 2020 продолжал тратить пенсию по инвалидности умершего жильца на собственные нужды. Таким образом, своими умышленными действиями подсудимый причинил ущерб ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного Фонда Российской Федерации в Вологодской области на сумму более 27 000 рублей, — сообщает прокуратура Вологды.

В итоге жителя Вологды признали виновным в краже, ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.