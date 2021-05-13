Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде с 24 по 28 мая

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде с 24 по 28 мая. Средства, собранные на сдаче мусора в переработку, пойдут на погашение долгов общества защиты животных «Велес» перед ветеринарными клиниками за лечение бездомных животных.

24 мая, понедельник, с 18.30 до 19.30 Ленинградская, 136 (Сбербанк напротив «Золотого ключика»)

25 мая, вторник, с 18.30 до 19.30 Конева, 6 (вблизи ТЦ «Макси», бывш. «Росси»)

26 мая, среда, с 18.30 до 19.30 перекрёсток Козлёнская-Первомайская (за церковью)

27 мая, четверг, с 18.30 до 19.30 у Новгородской, 23 (Почта напротив ТЦ «Мармелад»)

28 мая, пятница, с 18.30 до 19.30 Карла Маркса, 105 («АртРыба» у ТЦ «Апельсин»)

На акции можно будет принести четко рассортированные по видам:

Пластик: ПЭТ1, 2HDPE, плёнка – ПНД, ВНД, стрейч, ящики РР, 5РР, вспененный пластик 6PS, пакеты «шуршащие» и «хрустящие».

Стекло: прозрачное, коричневое и зелёное.

Макулатура: книги, журналы, тетради, реклама, коробки, газеты, офисная бумага, гофрокартон, решетки из-под яиц, втулки клееные.

Алюминий и жесть.

ТетраПак в чистом и смятом виде.

Бытовую технику (в любом состоянии).

Также на этих точках волонтёры примут гуманитарную помощь для подопечных ОЗЖ «Велес».

