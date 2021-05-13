В Вожеге при пожаре на автозаправке пострадал мужчина

13.05.2021 [Происшествия]

49-летний мужчина получил ожоги в результате пожара в технологической шахте резервуара с топливом АИ-95 на автозаправке в Вожеге. Инцидент произошел днем 12 мая при чистке шахты. 

Площадь пожара составила 0,3 квадратных метра. Пламя повредило пластиковые шаровые краны технологического трубопровода. Проводивший чистку шахты мужчина получил термические ожоги рук, груди, лица, верхних дыхательных путей. Он был госпитализирован в Вожегодскую ЦРБ.

С заправки эвакуировали трех человек. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при осуществлении очистки технологической шахты, сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Тэги: пожар

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