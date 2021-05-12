Вологжанин украл оставленный у поликлиники велосипед

12.05.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда.

Потерпевший рассказал, что оставил транспорт непристёгнутым у городской поликлиники. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что уехал на велосипеде в гости к другу.

«Приехав к приятелю злоумышленник оставил велосипед у подъезда, а позже, забыв про него, уехал домой на такси. Вернувшись с утра, транспорт он не обнаружил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Поиски велосипеда продолжаются.

Тэги: кража велосипедов, уголовное дело

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